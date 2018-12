Der EUR/USD notiert zum Beginn der amerikanischen Sitzung positiv und so findet der Handel aktuell am oberen Ende der Tagesrange, knapp über 1,1350 statt, nach dem die US Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Das CPI verschlechterte sich im November auf Jahresbasis von 2,5 % zuvor auf 2,2 %, während es auf Monatsbasis zu keiner Änderung kam. Ohne ...

