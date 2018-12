Gümligen - "Stoos ist ein autofreies Dorf und Skigebiet auf dem Gebiet der Gemeinde Morschach im Schweizer Kanton Schwyz. Das Dorf liegt in einer Höhe von 1305 m ü. M. auf einem Hochplateau. Es hat 150 Einwohner und 2200 Gästebetten", so heisst es auf Wikipedia. Und genau dieses Dorf wurde innerhalb von vier Wochen durch zwei Cablex-Techniker auf Glasfaser (Fiber to the Street) umgeschaltet.

1305 m ü. M. bedeuteten für die Monteure, dass sie bei ihrer Anreise und beim Transport des Materials immer "z'Bärg" mussten. Das Material wurde mit der steilsten Standseilbahn der Welt befördert. Das heisst, zwei ...

