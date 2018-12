Die JinkoSolar Holding Co Limited hat einen neuen Auftrag über 132 MW für Solarzellen aus den USA erhalten. Das Unternehmen wird Solarmodule mit einer Gesamtkapazität von 132 Megawatt für das Techren Solar 1 Project in Boulder City, Nevada liefern. In Auftrag gegeben hat dies das Unternehmen Clenera LLC und für Engineering, Procurement und Konstruktion ist Swinerton Renewable Energy verantwortlich. Die JinkoSolar liefert hierfür insgesamt 350.000 ...

