Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass der EUR/USD die 1,1317 Unterstützungslinie testete und hier abprallte, so dass es nach Gewinnen in Richtung 1,1500 (November Hoch) aussieht. EUR/USD technische Analyse "Das November So von 1,1500 und die 1,1530/1,1622 (2018 Abwärtstrend und 16. Oktober Hoch) müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...