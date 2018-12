Interview: In seinem eigenen Werk will der Dresdner Photovoltaik-Hersteller künftig nur noch Glas-Glas-Module produzieren. Dennoch wird es auch weiterhin ein Glas-Folien-Modul im Portfolio geben, dass von einem Auftragsfertiger in China hergestellt wird. Wie das mit Solarwatts Slogan "Made in Germany" zusammenpasst, erklärt Geschäftsführer Detlef Neuhaus im Gespräch.Ben Gierig - Fotografie - www.ben-gierig.de Foto: Solarwatt pv magazine: Ab 2019 will Solarwatt nur noch Glas-Glas-Module produzieren. Wie groß wird die umgerüstete Kapazität im Werk in Dresden sein? Detlef Neuhaus: Die Kapazität beträgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...