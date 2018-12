Paris - Vor dem EZB-Leitzinsentscheid haben sich die Anleger am Donnerstag an Europas Aktienmärkten unschlüssig gezeigt. Viele Investoren zogen sich zurück, und der EuroStoxx 50 pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt stand der europäische Leitindex um 0,13 Prozent höher bei 3112,14 Punkten.

Damit verpuffte grösstenteils der Rückenwind von den Überseebörsen. An der Wall Street und auch in Asien hatten die positiven Signale im Zollstreit zwischen den USA und China noch für deutlichere Kursgewinne gesorgt. In Europa schauen die Anleger nun mit Spannung auf den am Nachmittag erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB).

Konsens unter Beobachtern ist, dass die obersten Währungshüter der Eurozone das offizielle Ende ihres billionenschweren Anleihekaufprogramms verkünden werden. Die Einstellung kommt für Aktionäre zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn viele Indikatoren deuten auf ein abflauendes Wirtschaftswachstum hin. Von ...

