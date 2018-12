Windparks, Solarstromanlagen oder Wasserkraftwerke sind laut einer repräsentativenUmfrage im Auftrag der Green City AG für 26 Prozent der Bundesbürger eine attraktive Geldanlage. Bundesweit ist das Interesse an solchen Investments in Hamburg am höchsten. Skepsis herrscht hingegen in Mecklenburg-Vorpommern. Für drei von fünf Bundesbürgern ist die Förderung der Erneuerbaren Energien ein zentraler Baustein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...