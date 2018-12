Der Aktienkurs befindet sich schon seit September in einem Abwärtstrend, seitdem geht es beständig nach unten. Das wirkt sich auch auf die charttechnischen Indikatoren aus, der Relative Stärke Index beispielsweise hält sich seitdem in der unteren Hälfte des neutralen Bereichs auf. Immerhin kam es noch nicht zum Eintritt in den überverkauften Bereich. Der MACD wird in naher Zukunft voraussichtlich kein Signal abgeben. Im Aroon stand die Down-Linie zuletzt bei 100 Punkten.

