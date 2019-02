Nachdem der Maschinenbauer Isra Vision AG in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte seine Dividende erneut zu erhöhen, gab es einige Gewinne für Anleger und Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie auszahlen. Damit wird die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr um satte 27 Prozent erhöht. Dies überraschte einige an der Börse, denn im Dezember war noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...