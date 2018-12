Zürich - Die UBS Gruppe hat gemäss Bloomberg einen Deal im Wert von mehreren hundert Millionen Schweizer Franken über die Nutzung der Cloud-Services von Microsoft Corp. abgeschlossen, um die Kosten zu senken und gleichzeitig die strengen Schweizer Datenschutzgesetze einzuhalten.

Bloomberg beruft sich auf "mit der Materie vertrauten Personen". Die grösste Schweizer Bank könnte bereits im nächsten Jahr damit beginnen, Daten in den eigens dafür errichteten Einrichtungen von Microsoft in der Nähe von Zürich und Genf zu speichern, sagten die Leute und baten darum, nicht identifiziert zu werden, weil es sich um eine private Angelegenheit handelt. Es wäre ein großer Sieg für Microsoft gegen die Konkurrenten Google und Amazon.com Inc., nachdem das Unternehmen auf den Bau von Anlagen in der Schweiz gesetzt hatte.

Genauer Standort wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten

