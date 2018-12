Am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase hat Eintracht Frankfurt 2:1 bei Lazio Rom gewonnen. In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie.

Die Gäste kamen etwas besser ins Spiel, die Römer wurden aber im Spielverlauf gefährlicher. Das torlose Unentschieden zur Pause war demnach leistungsgerecht. Nach dem Seitenwechsel machte Lazio etwas mehr Druck und ging in der 56. Minute durch einen Treffer von Joaquin Correa in Führung. Knapp zehn Minuten später traf Mijat Gacinovic per Distanzschuss zum Ausgleich.

In der 71. Minute drehte die Eintracht durch einen Treffer von Sébastien Haller die Partie. Er sorgte damit für den sechsten Sieg der Hessen im sechsten Spiel. Bereits vor dem Spiel stand fest, dass Frankfurt als Gruppensieger in die Zwischenrunde einzieht. Deswegen trat die Eintracht gegen die Römer, die als Gruppenzweiter feststanden, nicht mit der Stammelf an.

Am Abend spielen aus deutscher Sicht noch RB Leipzig gegen Rosenborg Trondheim sowie Bayer Leverkusen gegen AEK Larnaka. Leverkusen ist bereits sicher in der Zwischenrunde. Leipzig braucht dagegen Schützenhilfe der "Schwester" Salzburg. Die Auslosung für die Zwischenrunde wird am kommenden Montag im UEFA-Hauptquartier in Nyon stattfinden.