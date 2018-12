Alle Augen richten sich gespannt auf die Consumer Electronics Show vom 8. bis 11. Januar 2019 in Las Vegas. Denn hier möchte Schaeffler einen seriennahen Bio-Hybrid präsentieren, der im Jahr 2020 auf dem Markt erscheinen soll. Das Unternehmen wird das elektrisch unterstützte Fahrzeug in den Varianten Cargo und Passenger präsentieren. Bevor das Auto 2020 auf dem Markt zugelassen werden kann, werden ab Mitte 2019 die ersten Autos in ein Testfeld gehen. ...

