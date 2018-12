Gwatt - Meyer Burger hat von einem Hersteller von Solarpanelen einen Grossauftrag erhalten. Zudem bestätigt das Unternehmen seine Umsatz-Guidance für das Gesamtjahr, senkt jedoch seine EBITDA-Margenerwartung etwas. Durch den laufenden Transformationsprozess soll die Umsatzschwelle, ab der das Unternehmen profitabel sein wird, bis 2021 auf rund 250 Millionen Franken sinken.

Ein führendes, nicht-chinesisches Solarunternehmen habe die Kernausstattung für eine integrierte 600 Megawatt Heterojunction- (HJT) und SWCTTM-Produktionslinie bestellt, hiess es in einer Medienmitteilung am Freitag. Das Auftragsvolumen wird auf 74 Millionen Franken beziffert und die Lieferung soll im ersten Quartal 2019 beginnen. Der geplante Produktionsstart der Anlage liege in der zweiten Jahreshälfte 2019 und die Gesamtkapazität soll im 1. Quartal 2020 in Betrieb gehen.

"Echter Durchbruch"

"Dieser strategisch wichtige Auftrag eines etablierten und renommierten Zell- und Modulherstellers ist ein echter Durchbruch", wurde Meyer-Burger-Chef Hans Brändle ...

