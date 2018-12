Zürich - Das Immobilienunternehmen Plazza hat seine Gewinnerwartung angehoben und meldet eine Veränderung im Verwaltungsrat. Jacob Schmidheiny tritt im Frühjahr nicht zur Wiederwahl an. Für ihn soll Felix Schmidheiny in dem Gremium Einsitz nehmen.

Im Gesamtjahr soll der Gewinn vor Neubewertungen mindestens 12,3 Millionen Franken betragen, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag hiess. Das entspreche gegenüber dem Vorjahreswert (8,8 Mio) einem Plus von rund 40 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen eine Steigerung um einen Drittel in Aussicht gestellt.

Ein Viertel höherer Liegenschaftsertrag

Der Liegenschaftsertrag im Gesamtjahr werde um über einen Viertel steigen, hiess es weiter. Im Vorjahr wurde hier ein Wert von 15,7 Millionen Franken erzielt. ...

