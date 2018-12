München - Das Europäische Patentamt hat der von Retarus entwickelten Technologie Patient Zero Detection ein europaweites Patent erteilt. Das innovative Verfahren zur Analyse und Erkennung gefährlicher E-Mails ist integraler Bestandteil der umfassenden E-Mail Security Services des globalen Anbieters von Informationslogistik. Patient Zero Detection identifiziert Empfänger zuvor unbekannter, neuer Schadprogramme binnen kürzester Zeit. Dies ermöglicht es Administratoren, schneller zu reagieren und, etwa im Fall von Ransomware, erheblichen Schaden vom Unternehmen rechtzeitig abzuwenden.

Patient Zero Detection identifiziert neuartigen Schadcode in bereits zugestellten E-Mails

Genau hier setzt der nun patentierte Mechanismus der Patient Zero Detection von Retarus an. Dieser identifiziert E-Mails, die neuartigen Schadcode enthalten und dem Empfänger daher zunächst zugestellt wurden. Sobald zu einem späteren Zeitpunkt bei einem weiteren Empfänger Schadcode in einem identischen Anhang entdeckt wird, informiert Retarus unverzüglich ...

