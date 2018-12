Darmstadt - Software AG ist mit ihrem IIPA-Produkt Alfabet in der Studie "Magic Quadrant for Integrated IT Portfolio Analysis Applications" vom Branchenanalysten Gartner zum achten Mal nacheinander als ein Leader positioniert worden*.

Die Alfabet-Plattform für IT-Planung und -Portfoliomanagement der Software AG bietet Management- und Governance-Funktionen für diverse IT-Portfolios, die CIOs und anderen Führungskräften die Informationen liefern, die sie für weitreichende, strategische Entscheidungen benötigen. Die Plattform verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Managern der unterschiedlichen IT-Portfolios, hilft ihnen, die komplexen Wechselbeziehungen zwischen der Geschäftsstrategie und den Anforderungs-, Technologie-, Anwendungs- und Projektportfolios zu verstehen und diese auch unter Kosten- und Risikoaspekten zu betrachten.

Für die Studie wurde die Alfabet-Plattform der Software AG anhand von 15 Kriterien mit sieben Produkten anderer Hersteller verglichen.

Nachdem vielen Unternehmen die ersten Schritte in Richtung digitales Geschäft gemacht haben, benötigen sie die Instrumente, um ihre Digitalisierungsprojekte zu skalieren und den exponentiellen Anstieg der Nutzer und ihrer Erwartungen zu bewältigen. Die Studie stellt fest: ...

