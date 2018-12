Damit die Luftqualität der luxuriösen Ausstattung - etwa Ledersessel und Holzverkleidung mit Blattgoldverzierung - nicht nachsteht, sollten alle acht Passagiere von einer effektiven Klimatisierung profitieren. Um die ungewöhnliche Aufgabe zu lösen, wurde bei der LTG mittels CFD-Simulation und einem eigens erstellten Prüfstand das Konzept abgesichert, bevor es an die Umsetzung ging. Der Prüfstand ermöglicht die Beurteilung der kundenspezifischen Anforderungen an den Luftauslass. In der Seilbahnkabine sorgen zwei Splitklimageräte ...

