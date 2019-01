Bern - Die Schweizer Seilbahnbranche ist erfreut über ihren Start in die Wintersaison. In den meisten Schweizer Wintersportorten herrschte über die Festtage Hochbetrieb, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Gemäss dem Saison-Monitoring des Verbands Seilbahnen Schweiz zählten die Schweizer Seilbahnen von November bis 31. Dezember 2018 sechs Prozent mehr Gäste als im Durchschnitt der letzten fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...