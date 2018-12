Ein 28-Jähriger hat mit einer Begleiterin vor einer Woche ein menschliches Skelett in einem unterfränkischen Waldstück gefunden. Seitdem laufen die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg sowohl zur Identität, der Liegedauer und der Todesursache in alle Richtungen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Eine Obduktion des Skeletts erfolgte im Laufe der vergangenen Woche. Überprüft werden auch mögliche Zusammenhänge mit noch offenen Vermisstenfällen, so die Beamten weiter. Um weitere Hinweise zur Identität und dem möglichen Hintergrund der Geschehnisse am Auffindeort zu erlangen, wird die Polizei am Montag den Waldbereich um den Fundort durchsuchen.