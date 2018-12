Die Rewe Group setzt sich aktiv für die Existenzsicherung des kleinbäuerlichen Orangenanbaus in Brasilien ein: Rewe und Penny wollen als erste Handelsketten in Deutschland einen so genannten segregierten Fairtrade-zertifizierten Orangensaft in ihren Märkten verkaufen. Das Besondere: Die Lieferkette ist von den Warenströmen konventioneller Orangensäfte getrennt. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...