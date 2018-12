Von Robert Jakob

In zwei Kernsektoren der Wirtschaft hagelt es Gewinnwarnungen: Automotive und IT. Das Schweizer Milliardenunternehmen Autoneum verlor am letzten Handelstag der Woche ein Drittel seiner Börsenkapitalisierung. Zu den Kunden des Unternehmens zählen alle bedeutenden Fahrzeughersteller der Welt.

Sowohl in der Autoindustrie als auch in der Informationstechnologie werden Absatzprobleme von den grossen Herstellern an die Zulieferer weitergereicht. Das ist alarmierend, denn dahinter steckt ein jahrzehntealtes System, das selbst wiederum oft den Beginn einer Systemkrise einläutet.

Notpläne kommen aus der Schublade

Vordergründig machen die Firmenchefs in Optimismus: Die Lage der Weltwirtschaft sei besser als die Stimmung. Die Stimmungsindikatoren werden jedoch Monat für Monat schlechter. Insbesondere die als Vorlaufindikatoren beliebten Einkaufsmanagerindizes (EMI) tendieren durch die Bank südwärts. ...

