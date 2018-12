Zürich - Der Versicherungskonzern Bâloise hat einen neuen Konzernbereich Group IT geschaffen. Geleitet wird dieser ab dem 1. Februar 2019 von Alexander Bockelmann in der Rolle als sogenannter "Chief IT Officer" (CTO). In dieser Funktion werde er auch Mitglied der Konzernleitung, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Bockelmann werde direkt an CEO Gert De Winter rapportieren, hiess es weiter. ...

