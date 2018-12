Zürich - Der ungewisse Ausgang der Brexit-Abstimmung im UK-Parlament überschattete den Wochenstart an den Aktienmärkten. Die Verschiebung dieser wichtigen Entscheidung und ein Rallye an der Wall Street, ausgelöst durch den überraschenden Tweet von US-Präsident Trump, dass in Kürze gute Neuigkeiten zum Handelskrieg (teilweiser Abbau von Autozöllen, höhere Sojabohnenbestellungen) mit China publik werden sollen, entspannte dann die Lage. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die Entlassung auf Kaution der Finanzchefin und Tochter des Huawei-Gründers in Kanada. Schlechte Detailshandelszahlen und sehr schwache Autoabsatzzahlen in Europa konnten dem positiven Wochenschluss in Europa aber nichts mehr anhaben.

Mit +1.1% schloss der Euro Stoxx 50 am Besten ab. Auch der DAX schnitten mit 0.7% positiv ab, wogegen der SMI 0.3% nachgab. Die innenpolitischen Schwierigkeiten Trumps (Rücktritt des Innenministers, mögliche Schliessung der Regierungsstellen) drückten die US-Indizes (S&P -1.3%, Dow -1.2%) mit einem schwachen Freitag ins Minus.

Währungen für einmal stabil

Für einmal zeichneten sich die Währungen durch Stabilität aus. Der USD pendelte gegenüber dem CHF in der engen Bandbreite von 0.985 bis 0.998. Auch im EUR/CHF fiel die Schwankungsbreite mit 1.122 zu 1.13 sehr gering aus. Während ...

