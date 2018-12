Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt bleibt getrübt. Der Leitindex SMI war bereits mit leichten Verlusten in die letzte komplette Handleswoche in diesem Jahr gestartet und hat diese im Laufe des Vormittags leicht ausgebaut. Er befindet sich damit in guter Gesellschaft - auch in Europa neigen die wichtigsten Indizes zur Schwäche.

Der SMI knüpft damit an seiner leichtere Tendenz der Vorwoche an. Laut Marktteilnehmern nehmen die Chancen auf einen starken Lauf in Richtung Jahresende weiter ab. Dies liege nicht zuletzt daran, dass die Unsicherheitsfaktoren der letzten Wochen weiterhin Bestand hätten. Neben den Sorgen um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China und den möglichen Auswirkung auf die Weltwirtschaft gehören auch der Brexit und die italienischen Staatsausgaben zu den beherrschenden Themen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 11.15 Uhr 0,45 Prozent auf 8'674,73 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,60 Prozent auf 1'331,59 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) taucht um 0,52 Prozent auf 10'122,58 Punkte. Von den 30 Blue Chips im SLI gewinnen aktuell gerade einmal fünf hinzu. Der Rest gibt nach.

Auf Nachrichtenseite steht der Industriekonzern ABB im Rampenlicht. Nach den Spekulationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...