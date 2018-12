Weniger Gummibärchen: Der Verkauf der Goldbären geht zurück, weil der Süßwarenkonzern Haribo Probleme bei der Einführung von SAP hat. Damit ist das Unternehmen nicht allein.

Haribo macht Kinder froh - und Erwachsene ebenso. Was für den Hersteller von Gummibärchen und Co. stimmen mag, gilt für den Softwarekonzern SAP eher selten.

Wie weit die schöne Werbung und der eher schnöde Unternehmensalltag auseinander liegen, spürt der Süßwarenhersteller Haribo mit Hauptsitz in der Gemeinde Grafschaft nördlich von Bad-Neuenahr-Ahrweiler gerade selbst schmerzlich. Wie am Wochenende durchsickerte, muss Haribo einen Verkaufseinbruch verkraften: Von seinen Goldbären setzt das Unternehmen in diesem Jahr ein Viertel weniger um als im vergangenen Jahr.

Und das liegt auch der Einführung eines neuen Softwaresystems aus dem Hause SAP. Weil das neue Warenwirtschaftssystem und die Logistik noch nicht so funktionieren wie geplant, verschickt Haribo nicht die richtige Menge Goldbären. Die Supermärkte können daher ihre Regale nicht rechtzeitig auffüllen, tagelang fehlen einzelne Produkte.

Bisher nutzt Haribo teilweise noch Uralt-IT aus den achtziger Jahren. Zudem arbeiten die auf zehn Länder verteilten 16 Produktionsstätten jeweils mit verschiedenen Softwaresystemen. Entsprechend komplex ist die Verknüpfung der unterschiedlichen Anwendungen und die Integration der Daten.

Seit Oktober stellt das Unternehmen seine IT-Programme weltweit auf das einheitliche SAP-System S4/Hana um. Dazu führen die IT-Experten von Haribo zum einen aufwändig neue Software auf Servern rund um den Globus ein. Zum anderen müssen sie Prozesse ...

