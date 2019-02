Basel - Nachdem sich im Vorjahr beinahe alle Anlagekategorien positiv entwickelt hatten, war es 2018 praktisch umgekehrt. Bis im Herbst lagen viele Börsen noch im Plus, anschliessend kam es jedoch zu markanten Einbussen. Für die SFAMA gab es mit FIDLEG/FINIG und den Arbeiten im Rahmen der Asset Management Plattform (AMP) Schweiz gewichtige nationale Tätigkeitsschwerpunkte.

Aufgrund der in allen Regionen synchron wachsenden Wirtschaft sah es zu Beginn 2018 nach einer Fortsetzung des Vorjahrestrends aus. In den USA führten die Steuererleichterungen bei den Unternehmen zu hohem Gewinnwachstum. Bis in den Herbst 2018 lag der US-Aktienmarkt auch auf Rekordkurs. Anschliessend verschlechterte sich aber die Stimmung. Vor allem aufgrund geopolitischer Risiken kam es zu Verunsicherungen an breiter Front. Allen voran sind hier der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Brexit zu nennen.

Verabschiedung FIDLEG/FINIG

Am 15. Juni 2018 verabschiedeten die eidgenössischen Räte die Vorlage FIDLEG/FINIG. Damit konnte die rund zweieinhalb Jahre dauernde, zuweilen hitzig geführte Diskussion im Parlament erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. "Die SFAMA leistete in diesem Prozess einen wichtigen Beitrag. Der vorliegende Text ist ein ausgewogener Kompromiss, der sowohl dem Anliegen nach mehr Kundenschutz als auch dem Ziel der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes Rechnung trägt", sagt Markus Fuchs, Geschäftsführer der SFAMA. Am 24. Oktober 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung über die entsprechenden Verordnungen - FIDLEV, FINIV, die bis zum 6. Februar 2019 dauert. Die SFAMA macht sich auch hier stark für die Interessen der Fonds- und Asset Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...