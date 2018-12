Der USD/JPY setzte seinen Abwärtstrend im frühen New Yorker Handel fort und brach zum ersten Mal seit einer Woche unter die Marke von 113, da der JPY aufgrund der Flucht in Sicherheit gegen seine Rivalen an Stärke gewinnen konnte. Zuletzt handelte das Paar auf 112,95 und damit 0,38 Prozent im Minus. Da sich die Anleger von risikoreichen Anlagen trennen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...