Frankfurt - Der Eurokurs ist am Montag leicht gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1333 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen.

Anders sieht es gegenüber dem Franken aus. Bei einem Stand von aktuell 1,1268 Franken hat sich der Euro zwar etwas vom Tagestief erholt, notiert aber unter den Werten an Morgen. Auch der US-Dollar gibt gegenüber dem Franken nach und steht bei 0,9942 Franken ebenfalls nur etwas höher als im Tagestief.

Dämpfer aus den USA

Konjunkturdaten aus den USA fielen schlechter aus als erwartet. Der Empire-State-Index, der die Stimmung in ...

