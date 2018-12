Schindellegi (awp) - Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel eröffnet in Slowenien einen neuen Logistik-Hub. Dieser ist auf die Pharma- und Gesundheitsindustrie hin ausgerichtet, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Das in unmittelbarer Nähe des Flughafens Ljubljana gelegene Zentrum werde den weltweiten Vertrieb von Fertigprodukten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...