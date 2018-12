Vor dem wichtigen FOMC-Meeting in dieser Woche ist der US-Dollar-Index, der den Wert des USD gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen misst, am Montag in eine Konsolidierungsphase eingetreten und hat die Gewinne vom Freitag umgekehrt. Zuletzt handelte der DXY auf 97,13 und verlor damit 0,3 Prozent. Die von der New York Fed veröffentlichte Geschäftstätigkeit ...

