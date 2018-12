Zug (awp) - Die Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat eine Immobilie in Seattle verkauft. Für die Liegenschaft "Pine Ridge" mit 116 Wohneinheiten hat die Gesellschaft einen Erlös von 21,5 Millionen Dollar erzielt. Varia US hatte die Immobilie im März 2017 für 16,4 Millionen gekauft, teilte die Gesellschaft am Montagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...