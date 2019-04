Zürich - Varia US Properties hat 2018 den Wachstumskurs fortgesetzt. Die Ausrichtung auf das preisgünstige US-Wohnsegment habe sich ausbezahlt, teilte die an der Schweizer Börse SIX kotierte und auf US-Immobilien fokussierte Gesellschaft am Mittwoch mit.

Die Aktionäre sollen wie im Dezember angekündigt für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 2,50 Franken je Aktie erhalten. Um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu minimieren, soll die Dividendenzahlung in Zukunft vierteljährlich erfolgen. 2019 erwartet die Firma erneut gute Zahlen.

Die Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich in Mehrfamilienhäusern für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...