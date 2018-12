Die Dole Food Company Inc. schloss am Donnerstag eine Vereinbarung für den Verkauf von Saba Fresh Cuts AB und Saba Fresh Cuts OY an BAMA International. Der Verkauf von Saba Fresh Cuts AB war eine notwendige Bedingung dafür, dass die Europäische Kommission die Genehmigung für die Investition von Total Produce in Dole im Juli 2018 erteilt. Saba Fresh Cuts AB (mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...