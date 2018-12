Am Montag kam die fünfte Mehrweg-Tasche in die ALDI Süd Filialen, deren Erlös direkt an die Manuel Neuer Kids Foundation (MNKF) fließt. Mit seiner Stiftung engagiert sich Nationaltorwart Manuel Neuer seit Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Foto © ALDI SÜD Die Mehrweg-Taschen der "Color Bag Limited Edition" im winterlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...