Das Wachstum in den Geschäftssektoren sinkt 2019 und 2020. Ein chronischer Mangel an Mitarbeitern und obendrein die steigende Nachfrage nach Personen mit besonderen technischen Kenntnissen sind dafür wichtige Gründe. Das schreibt die niederländische Bank ABN AMRO in ihrem neusten Newsletter Insights. Kurzfristig ist keine Verbesserung in Sicht, hieß es. Bildquelle:...

