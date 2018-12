London - Adobe gibt heute bekannt, dass Paul Robson die Rolle des Präsidenten von Adobe für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) übernehmen wird. Paul Robson war zuvor Präsident von Adobe Asia Pacific (APAC) und verfügt über weitreichende Erfahrung in der Unternehmensführung und digitalen Transformation von Geschäftsmodellen in verschiedensten Märkten und Geschäftsfeldern.

Paul Robson ist seit 2011 im Unternehmen. Unter seiner Leitung verzeichnete Adobe APAC starkes Wachstum und eine vortreffliche Entwicklung in neuen Märkten wie Indien und China. Paul Robson baute zudem das Digital Experience Geschäft in APAC auf, das massgeblich zum globalen Gesamtumsatz von Adobe Experience Cloud in Höhe von 2,44 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2018 beitrug. Der Gesamtumsatz in diesem Segment verzeichnete ein Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor seiner Tätigkeit bei Adobe war Paul Robson Vice President und General Manager für die Networking Division von HP in der Asien-Pazifik-Region und Japan.

Matt Thompson, Executive Vice President of Worldwide Field Operations von Adobe, kommentiert: «Als Präsident der APAC Region hat Paul phänomenale Arbeit geleistet, unsere Strategie in diesem ...

