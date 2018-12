FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4000 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS BAT PRICE TARGET TO 4010 (5150) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS INTU PROPERTIES TO UNDERPERFORM (NEUTR) - TARGET 100 (150) P - CREDIT SUISSE RAISES ASOS TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 3500 (6000) P - DEUTSCHE BANK RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 268 (265) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.52% TO 6738 (CLOSE: 6773.24) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 620 (649) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2976 (2991) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 662 (676) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4500 (7800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLOBAL CONSUMER STAPLES TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - HSBC CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 145 (170) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES GLOBAL INDUSTRIALS TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - INVESTEC RAISES HUNTING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 760 (820) PENCE - JEFFERIES CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3500 (9000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4400 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 220 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PENDRAGON PRICE TARGET TO 21 (23) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS ASOS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2800 (8000) PENCE - RBC RAISES CINEWORLD GROUP TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 350 PENCE - SOCGEN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 5217 (10041) PENCE - 'BUY'



