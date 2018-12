Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt dämmt seine Verlust gegen Dienstagmittag ein, der Leitindex SMI liegt aber noch im Minus. Die Anleger seien verunsichert, sagte ein Händler. Viele Investoren hätten noch auf ein Jahresendrallye gehofft. Nachdem sich nun das genaue Gegenteil abzeichne, müssten sie ihre Positionen anpassen.

Zum Jahresende hin beschäftigen die Anleger konjunkturelle Sorgen zum Jahresende hin ebenso wie politische Unsicherheiten. In Deutschland ist etwa der Ifo-Geschäftsklimaindex den vierten Monat in Folge gefallen, während in der Schweiz der Bund seine Wirtschaftsprognosen zurückgenommen hat. Dazu kommt die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Spezifische Treiber seien am Berichtstag aber nicht auszumachen, sagte der Händler. Daher orientierten sich die Märkte vor allem an den USA. Dort hatten die Börsen deutlich tiefer geschlossen, die wichtigsten Indizes büssten über 2 Prozent ein. Inzwischen signalisieren dort die US-Futures aber eine Erholung.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 10.55 Uhr 0,29 Prozent auf 8'577,94 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,20 Prozent auf 1'317,28 Stellen. Der ...

