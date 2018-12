CEO und Gründer Christoph Ostermann erklärt im Gespräch mit pv magazine, wie Sonnen wurde, was es ist, und wie sein Unternehmen das Geschäftsmodell der etablierten großen Unternehmen obsolet macht. Um den deutschen Speichermarkt und mögliche Preisziele macht er sich im Übrigen keine Sorgen.pv magazine: Sie haben rund 160 Millionen Euro Investorengeldern eingeworben, vernetzen Batterien in den USA und eröffnen eine Fabrik in Australien. Letzter Höhepunkt der Erfolgsmeldungen aus ihrem Haus ist, dass sie die Präqualifizierung erhalten haben und nun mit den verteilten Sonnenbatterien auf dem Primärregelenergiemarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...