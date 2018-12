Für die neuen Module mit halbierten p-PERC-Zellen gewährt der Photovoltaik-Hersteller längere Garantien. Sie werden künftig in Singapur produziert.Die REC Group startet jetzt mit der Fertigung von zwei neuen monokristallinen Modultypen, die auf ihrer "Twin Peak"-Technologie basieren. Beide basieren auf halbierten p-PERC-Zellen. Das "TwinPeak 2 Mono"-Modul mit 60 Zellen erreicht eine Leistung von bis zu 320 Wattpeak, das "TwinPeak 2S Mono"-Modul mit 72 Zellen bis zu 380 Wattpeak. Gefertigt werden sie in der Produktionsstätte von REC in Singapur. Der Photovoltaik-Hersteller verspricht mit den neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...