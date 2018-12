Genf - Am Ende eines jeden Jahres veröffentlichen Finanzexperten ihre Prognosen für das kommende Jahr. Diese werden im Allgemeinen von breiten makroökonomischen und politischen Trends getrieben, die alle Anlageklassen beeinflussen. Nachdem 2018 ein Jahr voller Überraschungen und Wendungen war: Was wird aus 2019? Wir identifizieren drei Hauptthemen, die uns begleiten und einen grossen Einfluss darauf haben werden, was die Finanzmärkte im nächsten Jahr für uns bereithalten.

Das Ende des US-Exzeptionalismus

Das Jahr 2018 war geprägt von dem aussergewöhnlichen Verhalten der Vereinigten Staaten gegenüber dem Rest der Welt, sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus börsenpolitischer Sicht. Das Wachstum in den USA wurde insbesondere durch den im Dezember 2017 verabschiedeten Steueranreiz getrieben, der das Vertrauen der Anleger stärkte und rund 10% zum erwarteten Wachstum des EPS von 24,2% beitrug [1]. Im nächsten Jahr wird die stimulierende Wirkung von Steuersenkungen nachlassen und die finanziellen Bedingungen werden sich weiter verschärfen, so dass sich die Wachstumsdifferenz zwischen den USA und dem Rest der Welt verringert. Strategen prognostizieren bereits eine Konvergenz des Unternehmensgewinnwachstums in den Regionen (ausser Japan) um 8% bis 10% [2]. Die Prämissen einer Verlangsamung der US-Wirtschaft beginnen sich bereits mit dem Rückgang des Immobilienmarktes und der Verschlechterung der Frühindikatoren für die Produktionstätigkeit zu zeigen. Der Konsens besteht darin, dass das BIP-Wachstum von 2,9% im Jahr 2018 auf 2,6% im Jahr 2019 und 1,9% im Jahr 2020 zurückgehen dürfte. Nach Schätzungen von Goldman Sachs sollte die US-Wirtschaft jedoch relativ immun gegen die negativen Folgen des Handelskrieges mit China bleiben [3].

Andererseits ist in der Eurozone die Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereits weit fortgeschritten und ein Wendepunkt wird wahrscheinlich bald eintreten. Was China betrifft, so scheinen die Behörden bereit zu sein, die Wirtschaft zu unterstützen, um eine weiche Landung und eine minimale Wachstumsrate von 6,1 % zu gewährleisten.

Vom «politischen Lärm» zur Politik als bestimmender Faktor an den Finanzmärkten

Investoren in europäische Anlagen sind seit langem an den politischen «Lärm» gewöhnt, der die Unsicherheit erhöht und die Renditen belastet. Wir stellen jedoch fest, dass der politische Faktor in diesem Jahr in Europa an Intensität zugenommen hat, bis hin zu einer Strukturierungskraft auf den Finanzmärkten. Politische Unsicherheiten haben das Vertrauen und die Stimmung geschwächt und die im ersten Quartal 2018 einsetzende Konjunkturabschwächung verschärft. Für das nächste Jahr erwarten wir eine Fortsetzung oder sogar eine Zunahme der politischen Unsicherheit. Die tatsächliche Scheidung von Grossbritannien (29. März) oder die Verlängerung der Übergangszeit wird zweifellos zu Stresssituationen auf den Märkten führen. Was die italienische populistische Regierung ...

