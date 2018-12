Der NZD/USD startete am Dienstag stark in den Tag und stieg auf ein mit 0,6880 Dollar auf den höchsten Stand seit 5 Tagen, konnte das Niveau aber nicht halten und ging in eine Konsolidierungsphase über. Obwohl der wichtige Milchpreisindex von GlobalDairyTrade den zweiten Wochenanstieg in Folge verzeichnete, setzte das Paar seine Seitwärtsbewegung fort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...