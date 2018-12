Zürich - Die Liste ihrer Spitznamen ist lang: «Lady Gaga der Barockmusik», «Nina Hagen der Klassik» oder einfach «La Kermes». Sopranistin Simone Kermes hat nicht nur eine von Kritikern hochgelobte Stimme, sondern mischt auch gerne den teilweise etwas konservativen Klassikbetrieb auf. Zum Jahreswechsel gibt sie mit dem Zürcher Kammerorchester (ZKO) ein Silvesterkonzert in Luzern und ein Neujahrskonzert in Zürich und hat dafür mit «Viva la Diva» ein individuelles Programm auf die Beine gestellt.

Sieht man Simone Kermes in ihren spektakulären Outfits auf der Bühne, meint man, eine echte Diva vor sich zu haben. Tatsächlich aber ist die Sopranistin herrlich unprätentiös. Sie tut ganz einfach, was ihr Spass macht. So ...

