Bei Borussia Dortmund läuft es sportlich einfach in dieser Saison. Man ist gerade vorzeitig zum vierten Mal Herbstmeister geworden und auch im Champions-League-Achtelfinale erneut vertreten. Die Dortmunder könnten in dieser Saison also zum ersten Mal nach sechs Titeln in Folge dem großen Konkurrenten aus München die Meisterschaft wegschnappen. Der BVB blieb bisher in 15 Bundesligaspielen ungeschlagen und musste nur drei Unentschieden verkraften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...