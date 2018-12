Wattwil - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit stellt für das auslaufende Jahr 2018 eine tiefere Profitabilität in Aussicht. Das Betriebsergebnis werde nur 6,5 bis 7,5 Prozent des Umsatzes ausmachen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bislang war ein Wert im mittleren Bereich des Zielbandes von 8 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt worden.

Der Grund für die Gewinnwarnung seien Verluste und Restrukturierungsaufwendungen der Sparte Composite ...

