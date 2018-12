Zürich - Im kommenden Jahr werden sich im Banking die Trends der letzten Jahre forcieren und miteinander verzahnen: Open Banking und die Customer Experience bleiben die bestimmenden Themen, während Banken zunehmend das Potenzial von AI (Artificial Intelligence)-Anwendungen nutzen werden, um Kunden individuell anzusprechen.

Die grösste Wirkung kann sich nur dann entfalten, wenn die Umsetzung der Trends aufeinander abgestimmt wird. Diese Verzahnung sorgt für eine deutliche Verbesserung der digitalen Angebote von Banken, die unter zunehmendem Veränderungsdruck stehen. Denn die Kunden sind aus anderen Branchen bereits deutlich mehr digitalen Komfort gewöhnt. Richard Dratva, Chief Strategy Officer bei CREALOGIX, erklärt fünf Trends, die sich im kommenden Jahr miteinander verzahnen werden:

1. Open is the new Banking

Open Banking ist längst kein First-Mover-Thema mehr. Auf Open Banking basierende finanzielle Ökosysteme treten in eine neue Phase ein: Banken, Drittanbieter und Technologieunternehmen entwickeln Anwendungen und verbinden diese zu einem nahtlos vernetzten, in die Lebenswelt des Kunden integrierten Banking. Noch sind wir am Anfang. Wer dazu in der Lage ist, beginnt, ein eigenes Ökosystem aufzubauen, wobei immer die Kundenperspektive als Massstab dienen muss. Um die Geduld der Kunden nicht überzustrapazieren, wird es höchste Zeit, die unübersichtliche Vielzahl an Einzelanwendungen zu bündeln. Vielfach unterschätzen Banken die anspruchsvolle Aufgabe, Applikationen zu orchestrieren sowie attraktive digitale Services sicher auszuliefern und insbesondere auch, die Aggregation von Bankdaten vorzunehmen.

2. Convenience is the new Loyalty

Dieser neu geprägte Slogan aus der digitalen Welt setzt sich auch im Banking durch. Sogenannte «low-effort» experiences verhelfen zu höherer Nutzung bzw. höherem Umsatz pro Kunde, ganz im Gegenteil zu «high-effort» experiences, welche die Kunden immer mehr abschrecken und zum Wechsel der Bank motivieren. Regelmässige Aktivierung und Impulse seitens der Bank werden immer wichtiger, denn der Kunde will mit seiner Bank verbunden sein.Es wie Amazon oder Alibaba dem Kunden so komfortabel und angenehm ...

