St. Gallen / Zürich / Lausanne - Venture Kick, der grösste Pre-Seed-Fonds der Schweiz, wird im nächsten Jahr seine Investitionen in innovative Schweizer Startups erhöhen und ein neues Unterstützungsmodell anbieten.

Der philanthropische Fonds von Venture Kick wird 2019 4,35 Millionen Schweizer Franken ($4,38 Millionen) in innovative Schweizer Projekte investieren, was einer Steigerung von 35,9 Prozent gegenüber den 3,2 Millionen in diesem Jahr entspricht. Im nächsten Jahr werden 135 potenzielle Unternehmer von den Expertenjurys von Venture Kick mit Geld ausgezeichnet (122 im Jahr 2018). Das Maximum, das ein Startup gewinnen kann, steigt auf 150.000 Franken (von 130.000).

Viele hervorragende Entrepreneurs, die in kritischen Zeiten Unterstützung benötigen

«Wir sehen, dass die Qualität der Bewerbungen jedes Jahr steigt. Dies war in diesem Jahr besonders auffällig, da mehrere qualitativ hochwertige Startups nicht innerhalb des Budgets 2018 unterstützt werden konnten», sagte Pascale Vonmont, die den Strategieausschuss von Venture Kick leitet. Das Konsortium privater Geldgeber, das an 600 Startups mit 24,9 Millionen Franken unterstützt hat, begrüsste einen neuen Geldgeber, der drei Millionen Franken zur Verfügung stellte. «Ich freue mich, dass alle wichtigen Partner die Notwendigkeit teilen, dieses erfolgreiche Programm fortzusetzen und ihre Spenden beibehalten oder erhöht haben.»

Verdoppelung der frühen Unterstützung und Einführung von gründerfreundlichen Wandelanleihen

Das neue Modell von Venture Kick beinhaltet zwei wesentliche Änderungen: Die finanzielle Unterstützung in Stage 2 wird sich auf 40.000 Franken (von 20.000) verdoppeln, und die Unterstützung in Stage 2 und 3 wird als gründerfreundliche Wandelanleihe gewährt.

«Eine frühzeitige Erhöhung der Unterstützung war notwendig, um mehr Projekte in einem Moment mit großer Wirkung zu beschleunigen: Während sich die Startups darauf vorbereiten, Kunden und Investoren zu gewinnen», sagte Venture Kick Co-Geschäftsführer Beat Schillig. «Wandelbare Kredite werden den Unternehmern auch mehr Flexibilität geben, wenn sie zusätzliches Kapital von privaten Investoren aufnehmen.»

Das neue Modell von Venture Kick ab dem 1. Januar

- Die Gewinner der Stage 1 erhalten einen Bargeldzuschuss von ...

