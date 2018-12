Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch gegen Mittag nach einem richtungslosen Start kaum verändert. Der Erholungsversuch nach vier schwachen Tagen in Folge gelingt damit nicht wunschgemäss, allenfalls kann man vom Versuch einer Bodenbildung sprechen. Der SMI steht nur noch knapp über 8'500 Punkten, darunter hatte er das letzte Mal im vergangenen Juni notiert. Die Stimmung bleibt vor den Festtagen also angeschlagen. Zurückhaltung herrscht am Berichtstag auch wegen der Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, deren Ergebnis nach Börsenschluss in Europa präsentiert wird.

In Marktkreisen wird vorwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet, ungeachtet der neuesten Giftpfeile, die US-Präsident Trump gegen das Fed zuletzt wieder geschossen hat. Überraschungen dürfte es hinsichtlich der Zinsen also kaum geben. Wichtig ist für die Investoren jedoch der Ausblick der Notenbank auf das kommende Jahr, welcher Aufschlüsse über den weiteren Konjunkturverlauf zulassen sollte. Am Nachmittag sind in den USA noch Konjunkturdaten zur Leistungsbilanz und zum Häusermarkt angesagt.

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis um 10.45 Uhr 0,05 Prozent auf 8'532,81 Punkte zu und der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) 0,15 Prozent auf 1'310,27 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) steht dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...