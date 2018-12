Paris - Bevor am Mittwoch die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve im Fokus steht, haben die Anleger an Europas Börsen wieder etwas Mut bewiesen. Unterstützend wirkten Neuigkeiten im italienischen Haushaltsstreit mit der EU, von denen allen voran die italienische Börse profitierte.

Am späten Vormittag stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 nach drei Verlusttagen in Folge um 0,43 Prozent auf 3053,13 Punkte. Der Pariser Cac 40 gewann ebenfalls 0,43 Prozent und legte auf 4774,52 Punkte zu und in Italien rückte der FTSE MIB sogar um 1,00 Prozent vor. In London stieg der FTSE 100 zugleich um 0,70 Prozent auf 6748,64 Punkte.

"Zwischen Italien und der EU zeichnet sich eine Einigung ab. Damit sind die Börsen diese Sorge zumindest vorübergehend los", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. Eine Sprecherin des italienischen Finanzministeriums hatte der Nachrichtenagentur ...

