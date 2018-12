Nach mehreren Verzögerungen kommen die ersten intelligenten Stromzähler auf den Markt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) werde am Donnerstag das erste Zertifikat für ein sogenanntes Smart Meter Gateway vergeben, wie es im Fachjargon heißt, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).

Die aufwendige Überprüfung sei unumgänglich, sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm der Zeitung. Durch die Energiewende werde das Stromnetz komplexer und damit anfälliger für Cyberangriffe. Die Hersteller der intelligenten Stromzähler seien mittelständisch geprägte Unternehmen der Elektrotechnik. "Die Transformation hin zu Anbietern von hochwertigen IT-Sicherheitsprodukten hat Zeit gebraucht", so Schönbohm weiter.

So habe es im Rahmen der Zertifizierung oftmals Nachbesserungen an den Produkten gegen. "Das liegt nicht daran, dass das BSI zu langsam prüft", sagte der BSI-Präsident. "Wir müssen das Risiko mit gutem Gewissen übernehmen und gegenzeichnen können", so Schönbohm weiter.